Через голосування за землю для тещі міський голова сплатить штраф.

Лановецький районний суд, за принципової позиції прокуратури, визнав винним та притягнув до адміністративної відповідальності міського голову (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП), пише Тернополяни.

Встановлено, що посадовець прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів під час пленарного засідання сесії міської ради.

Він позитивно проголосував про затвердження акта обстеження земельної ділянки в м. Ланівці площею 1,5 га, яка відводилась у власність його тещі.

За рішенням суду на посадову особу органу місцевого самоврядування накладено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На даний час рішення ще не набрало законної сили.