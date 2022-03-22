Президент України Володимир Зеленський розповів Папі Римському про складну гуманітарну ситуацію та підтримав його посередницьку роль у відносинах з росією для завершення війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.

“Поговорив із Папою Римським. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Будемо вдячні за посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир”, — написав Зеленський.