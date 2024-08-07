Зеленський підписав закон про посилення адмінвідповідальності за дрібні крадіжки

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки, — пише “Суспільне”.

Раніше кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн. Закон підвишує поріг до 3000 грн.

Також документ посилює відповідальність адмінстративну за дрібну крадіжку:

за крадіжку до 757 гривень — штраф від 850 до 1700

— штраф від 850 до 1700 за крадіжку від 758 до 3028 грн — штраф 1700 – 5100

— штраф 1700 – 5100 за повторну — від 8500 до 17000 грн.

Якщо людина тричі або більше разів протягом року піддавалась адміністративному стягненню за дрібне викрадення, то штраф складає від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів або адміністративний арешт на 15 діб.

18 липня Верховна рада ухвалила закон про про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна. За законопроєкт №11068 проголосували 243 депутати.