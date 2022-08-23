Закон зобов’язує забудовників проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

Про це йдеться у документі на сайті Верховної Ради України.

Даний закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту.

За новими нормами – орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Закон містить такі ініціативи:

врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розробки будівельної документації;

спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;

обов’язкове розміщення споруд цивільного захисту (укриттів ,сховищ, бомбосховищ) при будівництві об’єктів, на яких будуть постійно перебувати понад 50 осіб або періодично перебувати понад 100 осіб;

необхідність утримання укриттів в постійній готовності.

До слова, у міській раді Тернополя працюють над тим, щоб у місті було більше захисних споруд. У першу ж чергу збільшують кількість найпростіших укриттів у житлових будинках.