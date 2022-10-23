Михайло Войтович із Теребовлі заготовляє для українських військових сухофрукти та передає їх через волонтерів на передову. До цього він понад 10 років працював садівником у Австрії.

За його словами, звідти привіз знання, практичні навики та саджанці, зокрема, французьких ренет. Про це він розповів в ефірі Українського радіо Тернопіль.

“Це яблука, які довго зберігаються і не гниють. Їх не треба оприскувати хімікатами чи консервантами. Це такі сорти, які дають можливість зберігати яблука до року. Привіз різні декоративні кущі, навчився доглядати їх, також привіз техніку. Взагалі, у західній Європі сади не такі великі, як у нас. Вони їх більше висаджують, як зони відпочинку та естетики”.