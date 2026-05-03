Здобутки тернопільських юних географів

8 учасників-учнів представляли Тернопільську область на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, що відбувалася у м. Львові з 23 по 28 квітня. У ці дні учасники працювали зі складними розрахунками у теоретичних завданнях та працювали з картографічними матеріалами.

Приємно, що команда Тернопільщини продемонструвала високий рівень підготовки та глибоке розуміння географічних процесів та за результатами олімпіади здобула п’ять призових місць: 1 місце – учень 10 класу Тернопільської ЗОШ I-III ступенів №18 Максим Побер, 2 місце – учениця 9 класу Тернопільської ЗОШ I-III ступенів №16 ім. В. Левицького Ірина Басіста, 3 місце здобули троє представників нашої області – учень 8 класу Тернопільської ЗОШ I-III ступенів №16 ім. В. Левицького Святослав Оріховський, учениця 10 класу Збаразького ліцею №1 Марія Лисобей, учениця 11 класу Чортківського ліцею №1 ім. М. Шашкевича Тетяна Канюк.

Щиро вітаємо переможців та їхніх наставників-учителів, чия праця стала надійним компасом на шляху до успіху.