12.03.2023 21:41

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“Здійснив найбільший подвиг”: страшна війна забрала життя 19-річного Героя з Тернопільщини

12.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Шумська міська громада, Події

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У бою з окупантами загинув житель села Стіжок Шумської територіальної громади Корчемний Роман Олександрович, 2003 року народження.

Його життя трагічно обірвалося під час мінометного обстрілу з боку ворога.

Про тяжку втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого захисника. Позитивний, спокійний, працьовитий юнак у якого здавалось усе життя ще попереду, не вагаючись підписав контракт та став на захист України, тому що любив її та прагнув жити у вільній та незалежній державі.

Ціною свого молодого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав своє життя за незалежність України. На віки-вічні його ім’я буде вписане в історію нашої громади та держави, як воїна – Героя.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та друзям загиблого. Вічна пам’ять та шана Герою!”, – написав Вадим Боярський.

Про зустріч тіла та чин поховання загиблого Героя буде повідомлено додатково.

 

 

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, події, загиблі герої

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