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Зцілити душу й тіло може кожен

24.06.2024

Руслан Іннак

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Новини, Суспільство, Здоров`я, Теми

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У відділі медичної літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося перше заняття клубу «Територія здоровя», зокрема воркшоп на тему: «Зцілення душі й тіла».

Розпочали цей проект завідувачки відділів обласної універсальної наукової бібліотеки Оксана Іконяк та промоції здорового способу життя «Тернопільського центру контролю і профілактики хвороб»  Наталія Харченко. Вони   наголосили, що зцілення душі й тіла-  важливий процес розуміння, пізнання і покращення самого себе як у фізичному,  так і у психологічному аспекті. А  психологиня Тетяна Бідяк представила присутнім на оздоровчому захлоді  комплекс дихальних практик, які у наші непрості часи допоможуть розслабитися та подолати стрес.

Гостями пізнавально-медичного  заходу були члени  ГО ВПО України – Тернопільщини, Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення, а також шанувальники здорового способу життя.

Організатори закликають долучатися до дружньої спільноти шанувальників здоров’я, подавати свої  пропозиції та побажання. Не втрачати шанс дізнатися, як покращити якість свого життя та здоров’я. У цьому допоможе численна література, яка є у бібліотеці, теоретичні та практичні навики, якими готові поділитися фахівці у галузі медицини.

На фото: завідувачка відділу промоції здорового способу життя ДУ Тернопільського центру контролю і профілактики хвороб Наталія Харченко; психологиня Тетяна Бідяк; під час заходу

Автор: Галина САВЧУК

Теги: зцілення, бібліотека, тіло, душа, воршоп

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