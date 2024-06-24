Зцілити душу й тіло може кожен

У відділі медичної літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося перше заняття клубу «Територія здоровя», зокрема воркшоп на тему: «Зцілення душі й тіла».

Розпочали цей проект завідувачки відділів обласної універсальної наукової бібліотеки Оксана Іконяк та промоції здорового способу життя «Тернопільського центру контролю і профілактики хвороб» Наталія Харченко. Вони наголосили, що зцілення душі й тіла- важливий процес розуміння, пізнання і покращення самого себе як у фізичному, так і у психологічному аспекті. А психологиня Тетяна Бідяк представила присутнім на оздоровчому захлоді комплекс дихальних практик, які у наші непрості часи допоможуть розслабитися та подолати стрес.

Гостями пізнавально-медичного заходу були члени ГО ВПО України – Тернопільщини, Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення, а також шанувальники здорового способу життя.

Організатори закликають долучатися до дружньої спільноти шанувальників здоров’я, подавати свої пропозиції та побажання. Не втрачати шанс дізнатися, як покращити якість свого життя та здоров’я. У цьому допоможе численна література, яка є у бібліотеці, теоретичні та практичні навики, якими готові поділитися фахівці у галузі медицини.

На фото: завідувачка відділу промоції здорового способу життя ДУ Тернопільського центру контролю і профілактики хвороб Наталія Харченко; психологиня Тетяна Бідяк; під час заходу