Збила жінку з дітьми: слідчі оголосили підозру винуватиці резонансної ДТП у Тернополі

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у середу, 28 лютого, близько 13 години у Тернополі на вулиці Карпенка.

Жителька Тернополя, керуючи автомобілем «Renault Megane», здійснювала поворот праворуч. Не впоравшись з керуванням, водійка виїхала за межі проїзної частини на тротуар та наїхала на трьох пішоходів – жінку з двома дітьми, віком 10 років.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє неповнолітніх дітей.

Наразі слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили підозру 57-річній водійці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Проте після з’ясування усіх обставин події та отримання висновків судово-медичної експертизи діям фігурантки буде надана остаточна правова оцінка.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.