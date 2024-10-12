«Зброя має бути – великий збір-лотерея 141 піхотної бригади»

141 окрема піхотна бригада, в склад котрої входить 455 Тернопільський окремий піхотний батальйон, проводить акцію «Один за Одного: Рій» – це збір на закупівлю fpv-дронів, в якому кожен донат в 50 та більше гривень бере участь у розіграші розписаних тубусів.

Тубуси представлені в дев’яти містах України, а розпис виконаний професійними художниками з усієї України: від Львову до Запоріжжя, від Одеси до Чернігова. Зокрема в Тернополі експозиція представлена у ТРЦ «Подоляни».

Ви можете підтримати збір завітавши то торгового центру, або ж доєднатися дистанційно за реквізитами (учать в розіграші Ви звісно приймаєте):

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/skaeu2aSb

Номер картки банки: 5375 4112 2264 3772

Акцію підтримав й відомий журналіст та дослідник Костянтин Грубич, та звертається з проханням підтримки збору:

Й звісно, чим більше донат – тим більше шансів виграти. А за донат в 10 тисяч гривень – благодійник гарантовано отримає тубус.

Результати розіграшу будуть оголошені 15 жовтня. Офіційний звіт за підсумками акції надасть благодійний фонд «Скарбниця надії».

141 ОПБр веде бої на Запорізькому фронті, й наявність «міні-авіації» для знищення ворога – важливий елемент успішного бою!