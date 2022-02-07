Для більшості українців початок року видався тривожним. Щодня новини рясніють подробицями можливого повномасштабного російського вторгнення. За даними Міноборони, Росія стягнула біля кордонів України понад 130 тисяч військових і готує провокації. У зв’язку з цим у всіх регіонах країни укомплектовують підрозділи територіальної оборони, а західні союзники пропонують оборонну зброю. Які країни вже надіслали військову допомогу, а які заявили про свої наміри?

«Сьома «пташка» приземлилася у Борисполі

Найпотужнішим союзником України у протистоянні російській загрозі є США. З початку року київський аеропорт прийняв сім літаків із американською військовою допомогою. Зокрема, надійшли протитанкові ракети Javelin, тонни летальної зброї і боєприпасів. Також вперше Україна отримала одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних споруд у польових умовах та знищення легкоброньованої техніки. Загалом Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

«Сьома «пташка» приземлилася у Борисполі. Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде», – зауважив міністр оборони Олексій Резніков.

Також відомо про плани США надати військові гелікоптери Мі-17В5 та Мі-8МТВ. Перша партія може надійти вже навесні.

На тлі можливої загрози значну підтримку також надає Велика Британія. Так, у січні Україна отримала партію протитанкових ракетних комплексів малої дальності NLAW. Головне призначення цієї зброї – знищення броньованих машин і танків. Також до країни прибули інструктори британської місії Orbital, щоб навчити українських воїнів користуватися новим озброєнням.

«Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, посилить наші оборонні спроможності. І я хочу наголосити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації», – наголошує заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

Країни Балтії і Східна Європа

Не менш рішуче налаштовані допомогти Україні країни Балтії. Естонія планує надати протитанкові ракетні комплекси Javelin, Литва і Латвія – зенітно-ракетні системи Stinger класу «земля-повітря». Наприкінці січня міністри оборони цих країн виступили із спільною заявою на підтримку України.

«Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання, і закликаємо Російську Федерацію утриматися від агресивної та безвідповідальної поведінки», – йдеться у заяві.

Днями також стало відомо, що Україна може розраховувати на військову допомогу Польщі. На початку лютого польський уряд ухвалив рішення стосовно постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun та боєприпасів. Надати озброєння також готується Чехія. Поки що йдеться про артилерійські снаряди калібру 152 мм.

Німеччина відмовилась постачати зброю

Загалом у Європі є різні погляди на військову допомогу нашій країні. Так, Німеччина відмовилась постачати Україні зброю, і закликала вести дипломатичні перемовини. При цьому офіційний Берлін пообіцяв передати Києву 5 тисяч захисних шоломів, що спричинило хвилю обурення серед українських та європейських політиків.

«Нам, насамперед, потрібна захисна зброя. Якщо Путін знатиме, що наші союзники нас не підведуть, якщо він бачитиме, що в нас є тисячі протитанкових ракет, які зможуть протистояти танкам, то, думаю, ймовірність війни знизиться, а не зросте», – обурився посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Данія

Данія розглядає варіант збройної допомоги Україні у майбутньому. Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен: «Я не хочу виключати надсилання військової техніки в Україну, і в мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили. Ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі».

Зброя проти кібератак

У Нідерландах також кажуть про можливу військову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про передачу радарів, протитанкової зброї або систем протиповітряної оборони. Але поки нідерландський уряд пропонує Україні допомогу для відбиття кібератак, з якими наша держава останнім часом зіштовхується все частіше.

Швеція планує допомагати Україні не зброєю, а іншими шляхами, зокрема щодо реформ і кібербезпеки. За словами шведської міністерки Анн Лінде, країна має дуже суворі правила щодо експорту зброї.

«Ми підтримуємо Україну за багатьма позиціями: це і участь у навчанні в секторі безпеки та оборони, але насамперед шляхом великої допомоги в галузі реформ. Ми також готові брати участь у співпраці з питань кібербезпеки, яку обіцяв ЄС, якщо Україна захоче. Але, перш за все, це сильна політична допомога», – заявила політикиня.

Усе більше західних союзників погоджуються, що військова ескалація на українському кордоні – це виклик для всієї Європи. Тож Україна точно не буде протистояти ворогу сама.