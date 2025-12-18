Збаразька міська рада підтримала підрозділ ППО тепловізійним прицілом

Збаразька міська територіальна громада передала військовій частині А7382 тепловізійний приціл Pulsar Thermion. Про це повідомив міський голова Роман Полікровський.



Передане обладнання використовується для знищення ворожих безпілотних літальних апаратів та підсилення протиповітряної оборони підрозділу. Тепловізійний приціл дає змогу ефективніше виконувати бойові завдання, зокрема в умовах обмеженої видимості.

Передача тепловізійного прицілу відбулася в межах виконання Програми Збаразької міської ради з підвищення обороноздатності держави на 2024-2025 роки. У межах цієї програми громада системно спрямовує ресурси на підтримку підрозділів Збройних Сил України.

Збаразька міська територіальна громада отримала подяку від особового складу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А7382. Військові відзначили сприяння та допомогу під час виконання бойових завдань і наголосили на важливості такої підтримки.

У міській раді зазначають, що робота з посилення безпеки громади та підтримки українських військових триває.