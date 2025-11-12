Збаразька громада вшанувала пам’ять поета Володимира Кравчука: посмертно присвоєно звання Почесного громадянина

Талановитому земляку — поету, журналісту, патріоту Володимиру Кравчуку — мало б виповнитися 65 років. На жаль, святкову дату довелося відзначати без нього…

Про це у своєму повідомленні написав Збаразький міський голова Роман Полікровський.

Володимир Кравчук був тією особливою людиною, яка вміла висловлюватись віршованим словом влучно і красиво, як ніхто інший. Його поезія — життєстверджуюча, сповнена позитиву й оптимізму, назавжди залишається в серці. З-під пера митця вийшло понад 20 поетичних збірок для дорослих і дітей, наповнених любов’ю, теплом і ніжністю.

Він виховав чимало учнів — молодих поетів, з якими щиро ділився порадами та по-батьківськи радів їхнім успіхам. Неповторне слово Кравчука звучить у піснях місцевих виконавців.

За рішенням сесії Збаразької міської ради Володимиру Кравчуку присвоєно звання Почесний громадянин Збаразької громади посмертно. Сьогодні символ визнання заслуг перед Збаражчиною міський голова Роман Полікровський вручив доньці поета Наталії.

«Володимир Кравчук був не лише чудовим поетом, а й прекрасним чоловіком, батьком, дідусем, людиною з великої літери, — наголосив Роман Полікровський. — Вдячний працівникам Публічної бібліотеки, Центру культури і дозвілля та письменникам за теплий душевний захід, який вони організували, щоб згадати непересічну творчу людину. Ми повинні пам’ятати, цінувати і передавати вдячну пам’ять про нього наступним поколінням».

Світла пам’ять про Володимира Кравчука назавжди залишиться в серцях збаразької громади.