Збараж у скорботі. На Донеччині загинув захисник Андрій Федак

Збараж знову отримав трагічну звістку з фронту. 26 січня у районі селища Олексієво-Дружківка Донецької області під час бойових дій загинув захисник України — старший солдат Андрій Федак, 1987 року народження.

Загибель воїна стала важкою втратою для всієї громади. Андрій Федак був відданим захисником України, який віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє рідної держави.

Глибокі співчуття висловлюють рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Героя. У скорботі разом із ними — вся Збаразька громада.

Прощання з Героєм

Зустріч траурного кортежу відбудеться завтра, 30 січня, о 14:00 у Сквері Героїв. Кортеж рухатиметься через село Чернихівці.

Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Андрія на вулицю Гайдамацьку, де відслужать панахиду. Далі траурна процесія рушить до церкви Христового Воскресіння, де відбудуться заупокійні богослужіння.

Чин похорону запланований на суботу, 31 січня. Початок — об 11:00.

Мешканців громади закликають відкласти повсякденні справи та гідно вшанувати пам’ять земляка, який віддав своє життя за кожного з нас.

Вічна і світла пам’ять Герою.

Слава Україні.