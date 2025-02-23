Збараж розраховує на грант у півтора мільйона доларів для лікарні

Після урочистих заходів з нагоди відзначення 75-ї річниці Дня Республіки Індія, які відбулися в Києві 24 січня 2025 року, голова Збаразької громади Роман Полікровський завив, що місто сподівається на грант у 1,5 мільйони доларів для лікарні.

Хочу повідомити для всіх чудову новину – місто Збараж стало переможцем у отриманні гранту на суму півтора мільйона доларів для нашої Збаразької лікарні. Це найбільша допомога, яку уряд Індії коли-небудь надавав для якогось окремого міста. Ми пишаємося тим, що наша команда написала гарний проєкт, який ми разом реалізуємо. Для того щоб наша лікарня надавала найкращі медичні послуги для населення, а особливо військовим. Всім дякую за підтримку і вірю в нашу перемогу! – зазначив Роман Полікровський.

У рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння щодо гуманітарної грантової допомоги від уряду Індії для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад в Україні в серпні минулого року прийнято рішення про фінансування проєкту «Оновлення та модернізації хірургічного відділення «Збаразької центральної лікарні» вартістю $ 1,5 мільйона.