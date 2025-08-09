Збараж отрима подяку від Асоціації міст України

Міський голова Збаража Роман Полікровський взяв участь у засіданні Загальних зборів Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Під час зустрічі обговорювали реформу освіти, бюджетування, розвиток громад, а також питання цивільного захисту та безпеки громадян.

Збаразьку громаду відзначили подякою за успіхи в розвитку міжнародної співпраці, залучення інвестицій та створення нових робочих місць. Роман Полікровський також подякував колегам за довіру та продовження його повноважень як члена Правління Асоціації міст України.

«Переконаний, що сила нашої держави – у сильному місцевому самоврядуванні та єдності всіх гілок влади на демократичних засадах», – наголосив Полікровський.

Він висловив вдячність Збройним силам України та всім, хто наближає перемогу, підкресливши важливість єдності для майбутнього країни.