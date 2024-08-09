Завтра знову жителі Тернопільщини будуть весь день зі світлом

Завтра, 10 серпня, відключення електроенергії на Тернопільщині застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

“У суботу, 10 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується, – йдеться у повідомленні.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися. Тому споживачів наполегливо просять використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.