Завтра у Тернополі відкриють найбільшу в Україні різдвяну шопку

24 грудня у церкві святого апостола Петра в Тернополі відкриють різдвяну шопку, яку традиційно вважають найбільшою в Україні.

У цьому храмі її встановлюють перед Різдвом уже двадцять років поспіль. Про це повідомляє парафія церкви святого апостола Петра та Суспільне.

Цьогорічна композиція знову відображає реалії війни. Новим елементом став макет будинку з вулиці 15 Квітня, 31, зруйнованого російською ракетою 19 листопада.

Як зазначили у парафії, цей елемент символізує біль українського народу та надію на відродження навіть серед руїн.

За словами духівника парафії, отця Дам’яна, шопку почали монтувати 1 грудня.

“Під цими фігурами є різні підручні матеріали, які можемо знайти під руками. Отець Косма зумів це добре спорядити, зробив різні гачечки, елементи, щоби все рухалось, задавало темпу”, — розповів він.

Цього року отець Косма, який був ініціатором створення вертепу, загинув у автомобільній аварії, тож більшість елементів, які він робив сам, тепер є частиною шопки як данина його пам’яті.

Різдвяна шопка займає майже всю центральну частину храму: ширина конструкції — близько 40 метрів, висота — до 20 метрів. Окрім біблійних персонажів, у композиції є рухомі фігурки, живі звірі та птиці, а також макети видатних українських святинь.

Шопку відкриють 24 грудня під час вечірньої літургії. Тоді засвітять Різдвяний вертеп і занесуть фігуру Ісуса Христа.

Побачити шопку можна протягом усього різдвяного періоду у церкві святого апостола Петра за адресою: м. Тернопіль, вул. Володимира Великого, 1а.