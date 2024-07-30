1 серпня у Тернополі почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті

З 1 серпня у Тернополі діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, про це повідомляють у Тернопільській міській раді.
Нові тарифи будуть такими:
Згідно зі статистикою, проведеною управлінням транспортних мереж та зв’язку, кількість користувачів усіх трьох видів оплат майже однакова. Для більш зручного і вигідного пересування містом мешканці Тернополя можуть скористатися «Соціальною картою Тернополянина». Нагадаємо, отримати «Соціальну карту Тернополянина» можуть не тільки тернополяни, а й особи, які працюють або навчаються на території Тернопільської громади.
Додамо, що усі пільги на проїзд у громадському транспорті для учнів, студентів, пенсіонерів та пільгових категорій населення, які діяли у Тернополі досі, зберігаються й надалі. Зокрема:
Інформаційні таблиці про нові тарифи на проїзд будуть розміщені у всьому громадському транспорті Тернополя.