1 серпня у Тернополі почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті

З 1 серпня у Тернополі діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, про це повідомляють у Тернопільській міській раді.

Нові тарифи будуть такими:

12 гривень при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина»;

14 гривень при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;

15 гривень при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

Згідно зі статистикою, проведеною управлінням транспортних мереж та зв’язку, кількість користувачів усіх трьох видів оплат майже однакова. Для більш зручного і вигідного пересування містом мешканці Тернополя можуть скористатися «Соціальною картою Тернополянина». Нагадаємо, отримати «Соціальну карту Тернополянина» можуть не тільки тернополяни, а й особи, які працюють або навчаються на території Тернопільської громади.

Додамо, що усі пільги на проїзд у громадському транспорті для учнів, студентів, пенсіонерів та пільгових категорій населення, які діяли у Тернополі досі, зберігаються й надалі. Зокрема:

єдина вартість проїзду у всьому приватному та комунальному транспорті;

послуга «Єдиний квиток» дозволяє робити необмежену кількість пересадок в інший транспорт, незалежно від виду та форми власності протягом 30 хвилин;

пільги для учнів та студентів передбачають безкоштовний проїзд у тролейбусах та комунальних автобусах, 50% знижку в приватних автобусах, що працюють у звичайному режимі руху та маршрутних таксі – 50% пільга для учнів в період навчання;

збереження всіх наявних пільг, включаючи безкоштовний проїзд для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, учасників бойових дій.

Інформаційні таблиці про нові тарифи на проїзд будуть розміщені у всьому громадському транспорті Тернополя.