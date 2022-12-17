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Завтра у Тернополі на Театральному майдані відбудеться освячення Різдвяної шопки

17.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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У неділю, 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая на Театральному майдані о 16:00 год відбудеться урочисте відкриття та освячення Різдвяної шопки.

Тернопільська міська рада запрошує тернополян та гостей міста відвідати святковий захід.

Нагадаємо, цьогоріч замість ялинки у Тернополі буде Різдвяна шопка та Резиденція Святого Миколая. Таке рішення прийнято за результатами голосування мешканців Тернопільської громади.

До слова, з 4 грудня на головній площі міста працює дитяча локація – Казкова резиденція (Хатинка Миколая).

Для запису на майстер-класи та за додатковою інформацією звертайтесь у КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» (тел. 098 05 20 720).

Автор: Роман Васильович

Мітки: Різдвяна шопка

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