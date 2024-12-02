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Завтра у Тернополі частково відновлять очне навчання у школі, яка постраждала від ворожої атаки

02.12.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Освіта

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Завтра, 3 грудня, Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23, яка зазнала пошкоджень під час атаки ворожого БпЛА, відновлює навчальний процес для учнів 1-4 класів в очному форматі.

Про це повідомляють у міськраді.

“Завдяки злагодженій роботі педагогічного колективу, батьків та комунальних служб пошкоджені вікна у школі були тимчасово закриті плівкою. Роботи із заміни вікон розпочнуться найближчим часом і будуть виконані за кошти міського бюджету. Освітній процес буде організовано в навчальних кабінетах, які не зазнали пошкоджень від атаки”, – йдеться у повідомленні. 

Учні 5 – 11 класів наразі продовжать навчання дистанційно.

Теги: 23 школа, атака шахедів, Тернопіль, освіта

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