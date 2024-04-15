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Завтра Тернопільщина попрощається з молодим Героєм

15.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, на фронті загинув 29-річний воїн Шугита Роман Юрійович.

На щиті загиблого Героя сьогодні у Великоберезовицькій громаді. Панахида відбудеться о 20:00 в селі Йосипівка.

У воїна залишились мати Ганна, батько Юрій, брат Василь, братова Світлана та племінники.

Шугита Роман народився 1 червня 1994 року в селі Йосипівка, навчався у Йосипівській загальноосвітній школі, згодом закінчив Збаразьке професійне технічне училище за спеціальністю автомеханік. Після служби в армії працював за фахом. Був добрий, працьовитий, щирий, вихований, дружелюбний…

Чин похорону розпочнеться завтра, 16 квітня, о 12:00 у селі Йосипівка.

Вічна пам’ять та шана Герою!

Джерело: Великоберезовицька громада

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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