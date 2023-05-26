Завтра Тернопіль прийматиме ветеранський футбольний чемпіонат України

27 травня Тернопіль у рамках ветеранського чемпіонату 55+ прийматиме групу «Захід-2», у якій за вихід до фіналу змагатиметься три команди: «Євроінтер’єр» (Тернопіль), «Агробізнес» (Волочиськ) та збірна Ліги ветеранів Львівщини.

Новий футбольний рік у ветеранському футболі України традиційно розпочинається у травні. Перший із турнірів, який у 2023 році запланувала провести Асоціація ветеранів футболу України, є чемпіонат серед найстарших ветеранів – кому 55 років і старші. Присвячений він пам’яті видатного вітчизняного футболіста та тренера Володимира Федоровича Лозинського.

Розклад матчів:

14:00 «Євроінтер’єр» (Тернопіль) – «Агробізнес» (Волочиськ)

15:00 збірна Ліги ветеранів Львівщини – «Євроінтер’єр» (Тернопіль)

16:00 «Агробізнес» (Волочиськ) – збірна Ліги ветеранів Львівщини

Змагання у Тернополі відбуватимуться на стадіоні у парку «Сопільче».

До слова, Тернопільщина у цьому чемпіонаті вперше в історії буде представлена одразу двома командами. Окрім «Євроінтер’єру», на змагання заявився колектив «Кобзар» з Гаїв-Шевченківських. Свої матчі він проведе у Чернівцях, а в суперниках матиме ветеранські команди «Буковина» (Чернівці) та «Сільмаш» (Коломия, Івано-Франківська область).

Зауважимо, що ветеранський чемпіонат відбцдеться в два етапи: спершу – ігри в зонах, створених за географічним принципом, а опісля найкращі команди визначать переможця в фінальному етапі, який відбудеться 17-18 червня у Києві.