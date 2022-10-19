В Офісі Президента повідомили, що по всій Україні вимикатимуть світло. Мовиться про всі області України.

Відповідну інформацію повідомили у Офісі Президента ввечері 19 жовтня. Електрику вимикатимуть 20 жовтня.

В Україні вимикатимуть світло

Завтра 20 жовтня 2022 по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії,

– повідомили в Офісі Президента.

Українська влада повідомила, що ворог знову зруйнував генеруючі об’єкти енергетики. Також в Офісі Президента повідомили, що:

з 7 до 23 години необхідно мінімізувати користування електроенергією;

це стосується жителів усіх областей країни;

якщо цього не зробити, то слід готуватися до тимчасових відключень.

“Також, від завтра (мовиться про 20 жовтня ) в містах буде обмежене використання вуличного освітлення”, – повідомили в ОП.

Додали, що це вимушені кроки, тому всі разом повинні працювати на своєму фронті.

Світло вимикатимуть по всіх областях, проте не одночасно

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини“, що відключатимуть світло по всій території України, проте не одночасно.

“В першу чергу, вони (обмеження електрики) стосуватимуться підприємств та заводів. Але все таки, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, то будуть віялові відключення по всій території і це буде стосуватись населення також”, – пояснив Тимошенко.

Заступник Андрія Єрмака звернувся до всіх українців та повідомив, що 20 вересня буде дуже важкий день через обстріли Росії, які були 19 жовтня та перед цим.