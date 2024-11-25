26.11.2024 01:49

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Завтра на Тернопільщині вимикатимуть світло: графік відключень на 26 листопада

Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 26 листопада.

25.11.2024

Ірина Нова

3 771

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

У вівторок, 26 листопада, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії для однієї черги з 7:00 – 10:00 та з 14:00 – 21:00 год.

Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

  • 07:00-10:00  5 черга
  • 14:00-16:00  1 черга
  • 16:00-19:00  2 черга
  • 19:00-21:00 3 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: графік відключення електороенергії, вимкнення електроенергії, АТ «Тернопільобленерго»

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах