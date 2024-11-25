Завтра на Тернопільщині вимикатимуть світло: графік відключень на 26 листопада

У вівторок, 26 листопада, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії для однієї черги з 7:00 – 10:00 та з 14:00 – 21:00 год.
Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.