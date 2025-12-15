15.12.2025 20:31

Завтра частина тернополян залишаться без води

15.12.2025

Ірина Нова

113

Новини, Оперативно, Тернопільщина

16 грудня мешканці п’яти вулиць Тернополя залишаться без водопостачання. Ремонтні роботи на водопровідній мережі будуть проводити на вул. Микулинецькій 16 грудня. 

Про це повідомили в Тернопільводоканалі.

“У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вул. Микулинецькій, — йдеться у повідомленні, — з 9.00 до 19.00 год 16 грудня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків і адміністративних приміщень за адресами:

  • вул. Молодіжна,
  • вул. Фестивальна,
  • вул. Підлісна,
  • вул. Верхня Підлісна,
  • вул. Микулинецька від №23А до №97″.

У водоканалі просять мешканців вказаних вулиць завчасно подбати про запаси води.

