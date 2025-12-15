Завтра частина тернополян залишаться без води

16 грудня мешканці п’яти вулиць Тернополя залишаться без водопостачання. Ремонтні роботи на водопровідній мережі будуть проводити на вул. Микулинецькій 16 грудня.

Про це повідомили в Тернопільводоканалі.

“У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вул. Микулинецькій, — йдеться у повідомленні, — з 9.00 до 19.00 год 16 грудня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків і адміністративних приміщень за адресами:

вул. Молодіжна,

вул. Фестивальна,

вул. Підлісна,

вул. Верхня Підлісна,

вул. Микулинецька від №23А до №97″.

У водоканалі просять мешканців вказаних вулиць завчасно подбати про запаси води.