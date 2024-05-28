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Завтра частина Тернополя залишиться без світла

28.05.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Події, Офіційно, Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Завтра, 29 травня, у частині Тернополя не буде світла. Інформацію оприлюднили на сторінці АТ “Тернопільобленерго”

АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» повідомляє, що завтра, 29 травня, у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні деяких споживачів міста.

Зокрема, з  08:00 до 14:00 год. відбудеться можливе вимкнення електроенергії за адресами:

вул. Торговиця 15в;

вул. Медова 1, 1в, 4;

вул. Шашкевича 3, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12;

вул. Старий Поділ 7.

З  08:20 до 16:00 год. відбудеться вимкнення електроенергії за адресами:

вул. Тролейбусна 7а.

Теги: не буде свтіла, Тернопіль

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