Завтра частина Тернополя залишиться без світла

Завтра, 29 травня, у частині Тернополя не буде світла. Інформацію оприлюднили на сторінці АТ “Тернопільобленерго”

АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» повідомляє, що завтра, 29 травня, у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні деяких споживачів міста.

Зокрема, з 08:00 до 14:00 год. відбудеться можливе вимкнення електроенергії за адресами:

вул. Торговиця 15в;

вул. Медова 1, 1в, 4;

вул. Шашкевича 3, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12;

вул. Старий Поділ 7.

З 08:20 до 16:00 год. відбудеться вимкнення електроенергії за адресами:

вул. Тролейбусна 7а.