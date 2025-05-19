Завтра частина Тернополя та передмістя залишаться без вoди

У вівторок, 20 травня, до кількох вулиць Тернополя та села Петриків припинять вoдопостачання.

Про це розповіли у КП “Тернопільводоканалі”.

“До уваги тернополян і жителів села Петриків! До кількох вулиць у цих населених пунктах припинять водопостачання 20 травня. У зв’язку з переключенням нової мережі на вул. Степана Будного-Митрополита Шептицького з 8.00 до 20.00 20 травня буде припинена подача холодної води до будинків до будинків у Тернополі за адресами: вул. Чернівецька № 1 по № 36, а також № 48Б, 51, 53, вул. Степана Будного № 1, 1А, 2, 4А, 7, 15, вул. Білогірська, 50. У цей же час буде припинено водопостачання і до будинків за адресами у селі Петриків: вул. Тернопільська-бічна, вул. Миру, вул. Митрополита Шептицького, вул. Молодіжна, вул. Степана Бандериґ”, – зазначили комунальники.