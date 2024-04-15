15.04.2024 12:49

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Завтра без води залишиться частина тернополян

15.04.2024

Ірина Нова

128

Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:
Завтра, 16 квітня, тимчасово припинять водопостачання на вулиці Подільській у Тернополі, повідомляють у “Тернопільводоканалі”.

“У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі, 16 квітня з 9 до 20:00 припинять подачу холодної води по вул. Подільській. Просимо споживачів вибачити за тимчасові незручності та завчасно зробити запаси води”, – зазначили у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, жителі міста можуть отримувати сповіщення про відключення води, газу, тепла та світла у мобільному додатку “е-Тернопіль” або за допомогою сервісу “Сіті-бот Назар”.

У Тернополі продовжують демонтувати незаконні рекламні вивіски

 

Джерело: Тернопільводоканал

Теги: Тернопільводоканал, без води, Тернопіль

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах