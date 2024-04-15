Завтра без води залишиться частина тернополян

“У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі, 16 квітня з 9 до 20:00 припинять подачу холодної води по вул. Подільській. Просимо споживачів вибачити за тимчасові незручності та завчасно зробити запаси води”, – зазначили у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, жителі міста можуть отримувати сповіщення про відключення води, газу, тепла та світла у мобільному додатку “е-Тернопіль” або за допомогою сервісу “Сіті-бот Назар”.