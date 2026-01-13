13.01.2026 10:36

Завітайте до тернополянина Василя Бурми 15 січня о 15 годині

13.01.2026

Вишнева Галина

У Тернополі в Українському домі «Перемога» у четвер 15 січня о 15:00 відбудеться урочисте відкриття персональної виставки ретро-фотографій заслуженого журналіста України, фотокореспондента Василя Бурми, вхід вільний. Захід присвячений 90-річчю майстра, який ось уже понад шість десятиліть фіксує історію нашого краю через об’єктив.

Експозиція під назвою «Ретро» об’єднала 120 чорно-білих світлин, створених протягом понад 60 років творчої діяльності. Ці знімки —справжня хроніка життя: портрети людей, міські пейзажі, знакові події та моменти.

«Це – ретро. Тоді писалося чорним по білому, білим по чорному», – каже Василь Бурма.

