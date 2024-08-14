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Завідувача кафедри одного з вишів Тернополя судитимуть за отримання хабара

За 400 доларів викладач обіцяв студенту успішний захист кваліфікаційної роботи та отримання диплома.

14.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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У Тернопоілі судитимуть завідувача кфедри одного із виші іста, який вимагав неправомірну вигоду від студента.

Відомо, що зловмисника викрили під час отримання ним першої частини хабаря – 8 000 гривень. За так звану “винагороду” підозрюваний обіцяв четвертокурснику посприяти у захисті кваліфікаційної роботи та отриманні диплома бакалавра.

“Корупційні дії завідувача кафедри було кваліфіковано відповідно до частини 1 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища”, ідеться у повідомленні поліції.

Санкція статті передбачає штраф від одного до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Джерело: Поліція Тернопільської області

Теги: хабар, викладач, ВИШ

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