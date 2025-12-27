Завершився третій етап Кубка світу. Як виступили тернопільські біатлоністи

21 грудня у французькому Ансі завершився третій етап Кубка світу сезону-2025/26.

Хоча українські біатлоністи на цьому етапі не здобули нагород проте як жіноча так і чоловіча збірна, змогли взяти у скарбничку залікові очки.

18 грудня у перший день змагань в жіночому спринті найкращою серед українок була Христина Дмитренко. Спортсменка закрила всі мішені й фінішувала 22-ю, набравши такі необхідні команді очки у залік кубку націй. Екс-тернополянки Анастасія та Олександра Меркушині допустивши по дві хиби фінішували відповідно 64-ю та 67-ю.

Наступного дня замагання продовжилися чоловічим спринтом.

Найкращий результат серед українців показав 21-річний Богдан Борковський. Попри хибу на першому вогневому рубежі він зміг потрапити до залікової зони та посісти 28-ме місце – топвиступ у його кар’єрі. Борковський став єдиним українцем, що фінішував у заліковій зоні. На жаль, тернопільські біатлоністи допустилися хиб Дмитро Підручний з трьома колами штрафу фінішував 44-м, а Віталій Мандзин з двома – 49-м.

20 грудня у чоловічій гонці переслідування кращий результат в команді українців показав Віталій Мандзин. Спортсменові не вдалась тільки друга стрільба: два промахи. Інші вогневі рубежі Віталій відпрацював на відмінно і покращив свою стартову позицію на 21-е місце. Стартувавши 49-им, він фінішував 28-им. Слідом за Мандзиним – 29-им фінішував Дмитро Підручний. Дмитро зайшов на два кола штрафу і показав 24-ий хід по трасі, тож у підсумку зумів поліпшити свою позицію на 15 пунктів.

рудня в останні старт першого триместру сезону уфранцузькому Ансі, на жаль, пройшли без участі українських біатлоністів.

Серед жінок єдиною представницею збірної України в загальному заліку Кубка світу є Христина Дмитренко, в активі якої 38 очок. Після трьох етапів українка посідає 46-те місце в загальному заліку.

У чоловічому загальному заліку найкращий результат серед українців у Віталій Мандзина, в активі якого 78 очок та 30-те місце серед усіх спортсменів. Здобути дебютні залікові очки на рівні етапів Кубка світу вдалося й 21-річному Богдану Борковському. З 13 балами українець посідає 60-те місце. Слід за Борковським до залікової зони також потрапив і капітан збірної України Дмитро Підручний, в якого 12 очок. В сезоні 2025/26 Підручний пропускав частину гонок через хворобу.

Четвертий етап Кубка світу сезону-2025/26 стартуватиме вже 8 січня 2026 року в німецькому Обергофі.

У розкладі змагань: 8. 01. 15:10. Спринт 10 км, чоловіки; 9. 01. 15:15. Спринт 7,5 км, жінки; 10. 01. 13:00. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки; 10. 01. 15:25. Естафета 4х6 км, жінки; 11.01. 12:00. Естафета 4х7,5 км, чоловіки; 11.01. 15:15. Гонка переслідування 10 км, жінки.