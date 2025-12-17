Завершився другий етап Кубка світу. Як виступили тернопільські біатлоністи

14 грудня у австрійському Гохфільцені завершився другий етап Кубка світу сезону-2025/26.

Хоча українські біатлоністи на цьому етапі не здобули нагород проте як чоловіча збірна, так жіноча і змогли взяти у скарбничку залікові очки.

12 грудня у перший день змагань в чоловічій спринтерській гонці тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин продовжив традицію приносити у скарбничку команди залікові очки. Віталій зробивши по одній хибі промаху на кожному з рубежів фінішував на 30 місці. Його результат (1+1; +1:37,4) виявився найкращим серед українських біатлоністів. Відповідно Мандзин піднявся сходинкою вище в особистому заліку, він став 26-им. Не пощастило у пятницю на стрільбищі ще одному тернопільському біатлоністу Дмитру Підручному. Уже на першій стрільбі Дмитро припустився одразу трьох хиб, що перекреслило будь-які сподівання на високий підсумковий результат. Хоча капітан нашої команди далі зробив все від нього залежне: і на стійці відстрілявся чисто, та й непогано йшов по дистанції, проте в підсумку лише 48-е місце (3+0; +1:58,0).

Цього ж дня перші залікові пункти принесла у скарбничку жіночої збірної Христина Дмитренко, яка фінішувала 36-ю (0+1; +1:34,1). Екс-тернополянки Олександра та Анастасія Меркушині завершили спринтерску гонку відповідно на 69-му і 71-му місцях.

Другий день змагань продовжили чоловічою гонкою переслідування. Віталій Мандзин знову був найкращий серед українців, фінішувавши у заліковій зоні особистих гонок. Тернопільський біатлоніст схибив по одному разу на двох останніх вогневих рубежах і у підсумку фінішував 26-м (0+0+1+1; +3:12.9). Ще один представник Тернопільщини Дмитро Підручний посів 46-е місце (0+1+1+1; +4:29.7).

У суботу відбулася класична естафета у жінок. Українську збірну представляли: Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик і Анастасія Меркушина. Українки фінішували десятими (0+12; +3:44,2).

У неділю змагальна програма для чоловіків закінчувалася класичною естафетою. В українській команді на першому етапі біг Богдан Цимбал, який припустившись 2-х хиб передав естафту Віталію Мандзину 18-м серед 22-х команд. Тернопільський біатлоніст з однією хибою відіграв кілька місць і передав естафету Богдану Борковському 15-м, останній з двома хибами передав естафету Дмитру Підручному 14-м. І тернопільський біатлоніст зумів створити щось неймовірне, він допустившись однієї хиби відіграв багато місць і вивів нашу команду на підсумкове 7-ме місце (0+6; +3:09,6)! Особливо успішно капітан команди пробіг третє коло, випередивши за швидкістю на лижні визнаних біатлоністів. Перемогу ж святкували норвежці.

У Кубку націй збірна України після цієї естафети продовжує утримувати 10-ту позицію.

Змагальна програма другого етапу Кубка світу з біатлону у неділю завершилася гонкою переслідування у жінок. Єдина представниця України Христина Дмитренко фінішувала 34-ю (0+0+0+1; +2:19,9). Нагадаємо, що Христина є єдиною з українок у загальному заліку КС на даний час.

Вже 18 грудня у французькому Ансі стартує 3-й етап Кубка світу сезону-2025/26

У розкладі змагань: 18.12. 15:15. Спринт 7,5 км, жінки; 19. 12. 15:15. Спринт 10 км, чоловіки; 20. 12. 13:15. Гонка переслідування 10 км, жінки; 20.12. 15:45. Гонка переслідування 10 км, чоловіки; 21. 12. 13:15. Масстарт 12,5 км, жінки; 21. 12. 15:45. Масстарт 15 км, чоловіки.