Завершили рік із новимими здобутками

Останні дні грудня минулого року виявился плідними на нагороди для друзів нашого видання доктора історичних наук, професора ТНПУ ім. В. Гнатюка Миколи Москалюка і депутата Тернопільської обласної ради, краєзнавця, фалериста, філателіста, викладача ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Михайла Тимошика.

29 грудня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї Микола Москалюк, Михайло Тимошик та Ольга Повстюк презентували свою чергову книгу – довідково-енциклопедичне філателістичне видання «Гордість і Слава Тернопілля» (1170 стор.; видавничий дім «Гельветика», Одеса), у якій автори через призму філателії: поштові марки, конверти, спеціальні погашення й штемпелі присвячені визначним постатям і подіям Тернопільщини розкривають історію краю.

Того ж дня автори низки краєзнавчих, просвітницьких видань і філателістичних довідників Михайло Тимошик та Микола Москалюк отримали нагороди за свою дослідницьку працю. Михайло Тимошик за багаторічну подвижницьку працю в ім’я України, утвердження української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті та формування національної свідомості став лауреатом Всеукраїнської просвітянської премії імені Бориса Грінченка, а Микола Москалюк за збереження історичної пам’яті, традицій та розвитку культури отримав відзнаку Українського фонду культури імені Бориса Олійника. Окрім того, приємно повідомити, що обидва дослідники стали «Почесними краєзнавцями» Національної спілки краєзнавців України.

То ж щиро вітаємо їх із здобутками та зичимо нових звершень та досягнень на ниві української історії та культури.