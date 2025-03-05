Завдяки Тернопільській митниці державна скарбниця України збільшилася на понад мільярд гривень

У співпраці із суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності Тернопільська митниця продовжує адмініструвати значну частину митних платежів до Державного бюджету України, тим самим сприяючи посиленню обороноздатності нашої країни.

Результатом взаємодії митниці та бізнесу у січні-лютому цього року стали понад 1,1 млрд грн митних платежів, спрямованих до держбюджету.

Зокрема, забезпечено надходження понад 993 млн гривень податку на додану вартість, 107 млн грн мита, понад 30 млн грн акцизного податку, а також 1,4 млн гривень склали інші надходження.

Джерело: Тернопільська митниця