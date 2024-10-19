Завдяки сонячним панелям громада Тернопільщини зекономила майже 200 тисяч гривень

У центральній міській лікарні міста Чортків, зуміли зекономили приблизно 200 тисяч гривень на електроенергії. І сталося це завдяки сонячним панелям, встановленим на даху цього медичного закладу.

Обладнання встановили під час програми “Світло для лікарень” благодійного фонду “Yellowblue Force Foundation”.

Як йдеться у дописі Чортківської міської ради, з червня по вересень 2024 року сонячні панелі зекономили для лікарні електроенергії на 189 тисяч гривень. Потужність електростанції 50 кіловат. Влітку вона заміщувала 70% від енергії, яку споживала будівля.