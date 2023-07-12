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Завдяки йому збудована школа і садочок: відійшов у вічність відомий освітянин з Тернопільщини

12.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Освіта

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Сьогодні на Тернопільщині прощаються із колишнім директором Дичківської ЗОШ Зеновієм Івановичем Польовим.

Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“На 69-му році життя перестало битися серце колишнього директора Дичківської ЗОШ І-ІІ ст. – Зеновія Івановича ПОЛЬОВОГО.

Саме за його ініціативи була збудована та відкрита теперішня школа у с.Дичків. Також він був ініціатором відкриття дитячого садочка «Джерельце» у 2006 році у приміщенні школи. Зеновій Іванович очолював заклад у 1982-2010 рр.

Щирі співчуття дружині Галині, дочці Оксані та усім рідним”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Чин похорону відбувся сьогодні, 12 липня, о 12-й годині.

Вічна пам’ять.

Теги: Тернопільщина, освітянин

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