Завдяки грантовому конкурсу від «Контінентал» Збаразька громада реалізувала соціально важливий проєкт у селі Іванчани

Уже другий рік поспіль сільські громади, де «Контінентал Фармерз Груп» обробляє землі, отримують змогу втілювати важливі соціальні проєкти завдяки фінансовому сприянню Компанії та з її допомогою. У рамках конкурсу малих грантів «Контінентал» відбирає серед поданих заявок найкращі ініціативи й допомагає реалізувати їх у форматі корпоративного волонтерства за участі своїх співробітників і місцевих мешканців.

Цьогоріч до конкурсу долучилася Збаразька міська територіальна громада Тернопільської області, запропонувавши навести благоустрій території навколо джерела та пам’ятника Борцям за волю України в селі Іванчани, що входить до її складу. Проєкт уже втілили в життя силами 30 волонтерів, серед яких 15 — працівники «Контінентал».

На реалізацію ініціативи Компанія виділила понад 54 тис. грн грантових коштів. Ще майже 30 тис. грн громада використала на засадах співфінансування зі соціального бюджету, який «Контінентал» нараховує за кожен гектар землі в обробітку. Загалом, враховуючи грантові кошти та кошти із соціального бюджету, Компанія надала на реалізацію проєкту в Іванчанах 84,5 тис. грн. За них вдалося закупити тротуарну плитку та бордюри, цемент, фарбу, інші будівельні матеріали й інвентар, а також саджанці туй для озеленення території. Завдяки спільній злагодженій роботі активісти змогли повністю облаштувати історично значущу для села територію навколо пам’ятника Борцям за волю України, полакувати сам монумент, пофарбувати паркан і висадити декоративні дерева.

Начальник відділу корпоративної соціальної відповідальності «Контінентал Фармерз Груп» Андрій Михайлиця розповідає, що конкурс малих грантів демонструє свою ефективність уже другий рік поспіль. «Успіхи тогорічної програми спонукали нас підвищити максимальний розмір фінансування із 40 тис. грн до 50 тис. грн для кожної громади-учасниці. Ми переконалися, що навіть невеликі інвестиції можуть суттєво змінити життя населених пунктів на краще, коли вони поєднуються з ініціативністю місцевих жителів та волонтерською підтримкою наших працівників», — наголошує Андрій Михайлиця.