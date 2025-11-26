Засумуй, трембіто, та й по всьому світу… Відійшов у вічність краєзнавець Тернопільщини пан Ігор Дуда

На 86-у році життя відійшов у Вічність пан Ігор Дуда – заслужений працівник культури України, мистецтвознавець, краєзнавець, педагог, реставратор, колишній директор Тернопільського обласного художнього музею (1991–2021).

Ігор Микитович був залюбленою в українську культуру людиною – натхненним збирачем й оберігачем мистецької спадщини, її дослідником і популяризатором.

Його життєвим кредо було слова: «Ми народжуємося для того, аби залишити по собі слід».

І слід пана Ігоря у цьому житті є насправді яскравим й гідним поваги!

Схиляємо в пошані голови перед пам’яттю цього світлого, доброго та мудрого чоловіка.

Нехай наша молитва освітлює його шлях до Царства Небесного.

Вічна пам’ять…

Департамент культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації

Всеукраїнське товариство «Лемківщина» висловлює найщиріші співчуття з приводу важкої втрати Дуди Ігоря Микитовича – Великого Лемка, заслуженого працівника культури України, краєзнавця, педагога.

Велика втрата для всієї нашої лемківської громади. Він зробив великий внесок у скарбницю лемківської культури.

Ігор Микитович прожив довге і повноцінне життя, був людиною великої душі і нехай Господь Бог воздасть на небесах за все добро, що він зробив.

Царство Небесне дорогому Лемкові! Світла і вічна пам’ять…

Тернопільський обласний художній музей

З глибоким сумом сповіщаємо про відхід у вічність Ігоря Микитовича ДУДИ (10. 03. 1940 – 23. 11. 2025) – заслуженого працівника культури України, мистецтвознавця, краєзнавця, педагога, редактора, реставратора, директора Тернопільського обласного художнього музею у 1991–2021 рр.

Його відданість музейній справі, невтомна праця та щире служіння культурі залишили глибокий слід у житті Тернопільщини. Ігор Микитович був мудрим керівником, натхненним дослідником і людиною великого серця.

Світла пам’ять про нього назавжди збережеться у серцях колег, друзів і всіх, хто знав та цінував його працю. Вічна пам’ять!..

Тернопільський обласний художній музей

Тернопільська обласна організація Національної спілки журналістів України глибоко сумує з приводу відходу у вічність багатолітнього члена НСЖУ Ігоря Микитовича ДУДИ.

Колеги, друзі знали пана Ігоря не тільки як відомого мистецтвознавця, краєзнавця, кваліфікованого реставратора, але і як редактора газети. Усе своє життя він скрізь служив українській культурі.

Світла пам’ять про Ігоря Дуду назавжди збережеться у серцях колег – журналістів, читачів Тернопільщини. Хай Господь створить покійному Царство Небесне.

Рада з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких (світлої пам’яті п. Ігор був заступником голови Ради), Тернопільська обласна організація Національної спілки краєзнавців України (Ігор Дуда був членом правління організації), Комісія з визначення лауреатів конкурсу «Людина року» (п. Ігор був її членом), друзі, колеги та колектив редакції газети «Свобода» (Ігор Микитович був другом нашого видання) висловлюють щире співчуття рідним і близьким. Ігор Дуда поза всі свої досягнення завжди залишався скромною, світлою і щирою людиною. Пішла у засвіти людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця.

Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна пам’ять…