Заступника ексголови Тернопільської ОВА ув’язнили на 8 років за хабарництво

6 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок заступнику ексголови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

Вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, з конфіскацією автомобіля «Toyota Avensis».

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

До слова, кримінальне провадження судом було розглянуто менше ніж за рік.

Як уже повідомлялось, у червні 2023 року заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації спільно з іншим заступником викрили на проханні надати підприємцем 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів із товариством.

На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.