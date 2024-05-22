Заступник мера Тернополя потрапив у скандал в сусідній області

Депутати у Волинській області, у рамках декомунізації в селі Заріччя перейменували вулицю Стемковського на Покровську. З подібним станом справа не погодився заступник Тернопільського міського голови Владислав Стемковський, подавав до суду і виграв справу.

За інформацією муніципалітету Володимира, Волинський окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Володимира Стемковського та заступника тернопільського мера Владислава Стемковського до Володимирської міської ради. Позивачі вимагають визнати протиправним та скасувати рішення Володимирської міськради про перейменування вулиці Стемковського.

Справу було розпочато ще у вересні 2023 року. І ось, здається, вона підішла до свого завершення. Поки що…