Депутати у Волинській області, у рамках декомунізації в селі Заріччя перейменували вулицю Стемковського на Покровську. З подібним станом справа не погодився заступник Тернопільського міського голови Владислав Стемковський, подавав до суду і виграв справу.
За інформацією муніципалітету Володимира, Волинський окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Володимира Стемковського та заступника тернопільського мера Владислава Стемковського до Володимирської міської ради. Позивачі вимагають визнати протиправним та скасувати рішення Володимирської міськради про перейменування вулиці Стемковського.
Справу було розпочато ще у вересні 2023 року. І ось, здається, вона підішла до свого завершення. Поки що…
– Стає все зрозуміліше, чому мерія Тернополя не здійснює декомунізацію. Більше того вона її протидіє, навіть за межами Тернопільської області. Заступник мера Тернополя Владислав Стемковський є одним із позивачів до суду, рішенням якого відмінили перейменування вулиці у с. Заріччя на Волині, яка носила назву його діда – ідейного комуніста і колаборанта Антона Стемковського (який був ліквідований СБ ОУН). Також в селі стоїть пам’ятник цьому п….ру, який Владік теж не дозволяє демонтувати. Ну це настільки дика дичина, що в мене складається враження, що Тернопільська міська рада скоро буде кликати русскіх для захисту комуністичного сміття, – заявив солдат 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Антон Петрівський.
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