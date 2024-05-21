Щомісяця Сергій Надал за власні кошти допомагає ЗСУ: передав ще 5 FPV-дрони для 24-ї бригади ЗСУ

Міський голова Сергій Надал передав ще п’ять FPV-дронів бійцям 24-ї окремої механізованої бригади. Дрони закуплені за особисті кошти мера та депутатів міської ради. Місяць тому Надал з власних заощаджень придбав і передав захисникам генератор і старлінк. Про це повідомляє пресслужба міської ради Тернополя.

Як йдеться у повідомленні, «бойові пташки» вже працюють по ворогу на фронті.

«Цими днями для потреб бійців 24-ї окремої механізованої бригади, які зараз на фронті захищають українську державність, передали п’ять квадрокоптерів FPV. «Бойові пташки» власним коштом придбали міський голова Сергій Надал спільно з депутатами Тернопільської міської ради. Вони вже допомагають нашим воїнам знищувати ворога», – повідомляє прес-служба міської ради.

Нагадаємо, минулого тижня Сергій Надал передав на передову від Тернопільської громади для наших Героїв-захисників 14 квадрокоптерів. Зокрема, наші Герої отримали 11 квадрокоптерів DJI Mavic 3 та три квадрокоптери DJI Mavic Termal.

Також перед Великоднем міський голова Тернополя відвідав наших Героїв на передовій. Зокрема передав 30 FPV-дронів, зарядні станції, великодні смаколики бійцям підрозділу «Карпатська Січ» імені Олега Куцина.

Тепловізійні приціли, Мавіки 3-Т, маскувальні сітки та великодні смаколики отримали наші Герої з 55 батальйону.

А хлопцям з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади привезли паски до Великодня, смаколики, листи від маленьких тернополян, маскувальні сітки, тактичне взуття, ліхтарі та багато іншого.