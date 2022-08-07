На могилі відомого спортсмена-армлестлера з Кременця Андрій Пушкаря встановили пам’ятник, – повідомив у мережі Фейсбук скульптор Володимир Журавель.

Зокрема, він зазначив, що днями завершив роботу над монументом.

Пам’ятник створювали завдяки вдові армлестлера Світлані Пушкар і спортсмену Василю Вірастюку.

«Завершив роботу над пам’ятником видатному українському спортсмену-рукоборцю, тренеру, заслуженому майстру спорту України, багаторазовому чемпіону України, Європи та світу, Андрію Пушкарю. Царство небесне і світла пам’ять цій великій людині! Ця робота реалізувалась, в першу чергу завдяки пані Світлані Пушкар і пану Василю Вірастюку. Дякую всім хто допомагав і брав участь в створенні пам’ятника».

Додамо, Андрій Пушкар народився 6 серпня 1985 року у Кременці. У 2006 році став заслуженим майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном України та світу, загинув у ДТП 14 листопада 2018 року.