Засідання Тернопільського обласного літоб’єднання: суцвіття ювілеїв і потужний дебют

Засідання Тернопільського обласного літоб’єднання, яке відбулося в останній день квітня, відкрилося хвилиною мовчання пам’яті Василя Савчука.

Відомий журналіст, краєзнавець, поет, драматург, публіцист, редактор відійшов у засвіти 4 квітня цього року, залишивши нам величезний спадок своєї творчості: поезії, прози, публіцистики.

У своєму вступному слові очільник літоб’єднання Зіновій Кіпибіда традиційно провів огляд подій місяця, що минув. Серед інших він згадав творчі вечори Неоніли Крем’янчанки, Галини Навроцької, Валентини Семеняк та власну творчу зустріч із читачами. Також голова висловив подяку Олександрі Карі за презентовані вишиті рушники та експонати для музею Спілки. Із задоволенням він зазначив, що літературний фонд книгозбірні Спілки теж періодично поповнюється. З. Кіпибіда також презентував посмертну книжку Зіновія Сердюка, відомого громадського діяча та політв’язня, присвячену боротьбі воїнів УПА, «За Україну, за її волю».

Потім брали слово та приймали вітання, грамоти і подарунки наші ювіляри, яких, до речі, було аж троє.

Євген Зозуляк, письменник, журналіст, член НСПУ та НСЖУ, читав вірші зі своєї першої книжки «Материзна», яка цьогоріч теж святкує свій 30-річний ювілей виходу у світ. Короткий огляд творчості Є. Зозуляка провела Тетяна Дігай. А тернопільський бард Ігор Вовчак на його честь виконав вітальну пісню та заспівав пісню на слова ювіляра, яка, до речі, стала першою в його репертуарі. Грамоту і подарунок від ТОО НСПУ та обласного літоб’єднання вручили Валентина Семеняк і Зіновій Кіпибіда.

Надія Куц-Тарасюк та Галина Шулим теж отримали ювілейні грамоти. Поетеси Василина Вовчанська та Валентина Судома подарували іменинникам римовані присвяти.

Автор низки етнографічних та краєзнавчих праць Валерій Дідух презентував нову книжку поезій «Час випробувань і звершень».

Надзвичайно приємні враження склалися у присутніх від поетичного дебюту студента ЗУНУ Івана Семківа із с. Кобиловолоки, що на Теребовлянщині. Він не лише пише вірші та вміє їх майстерно декламувати, а й добре співає. У дуеті з культпрацівницею Оксаною Гойсалюк виконали пісню «Вальс кохання» на слова дебютанта і музику казахського композитора. Хоч Іван спочатку планував виконувати лише пісню, проте, на численні прохання залу, на біс прозвучала ще одна пісня «Два крила». Щемлива лірика про батьків влучила прямо в душі слухачів та розчулила до сліз.

Критикиня Тетяна Дігай була щедрою на компліменти на адресу творчості Івана. Вона назвала його вірші «філософсько-медитативними», в кожному рядку якого відчувається інтелект та освіченість автора. Незважаючи на деякі недоліки, які зазвичай трапляються в творах початківців, в цілому дала добру оцінку. Позитивні відгуки також прозвучали з уст Жанни Юзви, Бориса Салабчука, Василини Вовчанської, Олега Смоляка і Зіновія Кіпибіди, який назвав дебют І. Семківа «потужним». А шефство над молодим поетом пообіцяла взяти голова ТОО НСПУ Валентина Семеняк.

На завершення засідання виступив професор Олег Смоляк, який на честь річниці від дня народження поета Ярослава Павуляка (30 квітня йому виповнилося б 75) прочитав кілька його віршів. Потім делегація від ТОО НСПУ і обласного літоб’єднання вирушила до с. Настасова, де відбулися заходи зі вшанувати пам’ять відомого земляка.