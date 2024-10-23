Зарплати українців зросли приблизно на 20%

Зарплати українців порівняно із жовтнем минулого року зросли приблизно на 20%. Зокрема, збільшилась оплата кваліфікованих фахівців робітничих професій. А от у деяких «білих комірців» — заробітки навпаки впали. Хто отримує найбільше?

Найбільше — в IT, найменше — в музеї

Як свідчать дані Держстату, середня зарплата офіційно працевлаштованих українців у другому кварталі цього року зросла до 20 964 гривень. Це на 22,1% більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Найвищу офіційну зарплату отримують в галузі IT: становить у середньому 50 188 гривень — на 37,1% більше, ніж у жовтні минулого року. На другому місці за розміром середньої зарплати опинились фахівці галузі авіаційного транспорту. Вони отримують 43 387 гривень — на 46,3% більше, ніж минулоріч. Найнижчі середні зарплати мають працівники галузі мистецтва та розваг – в середньому заробляють 12 791 гривню, а також співробітники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 12 802 гривні.

Причина збільшення зарплат — брак кадрів

Як стверджують у Центрі громадського моніторингу та контролю, схожі дані щодо розмірів середньої зарплати наводить також сайт пошуку роботи work.ua. Проаналізувавши понад 213 тисяч вакансій, там підрахували, що у жовтні цього року середня зарплата українців сягнула 21 500 грн. Це на 19% більше за жовтень минулого року. Однією з основних причин зростання може бути брак кадрів, що посилює конкуренцію роботодавців за працівників.

Відповідно до даних work.ua, за рік зарплати найбільше зросли у керамістів — аж на 122%. Нині середня платня на такій вакансії становить 50 000 гривень. На 80% зросли зарплати в ортодонтів (до 52 500 гривень), операторів атракціонів (до 22 500 гривень) та Unity 3D програмістів (до 45 000 грн). Викладачі правил дорожнього руху цьогоріч заробляють на 75% більше, ніж минулоріч — до 35 000 гривень у середньому.

Освіта та бронювання

Грунтуючись на даних work.ua, «Економічна правда» проаналізувала зміни в доходах працівників майже 600 професій. За висновками журналістів, на розмір зарплатні впливало кілька чинників. Зокрема, чи має людина спеціальну або вищу освіту. Прибутки таких працівників зросли на кілька відсотків вище базового рівня. Якщо ж вакансія належала до робітничої спеціальності, то це в середньому додавало ще 8% до зарплати, порівняно з так званими «білими комірцями».

На відміну від інформації Держстату, яка свідчить про зростання зарплат в ІT-галузі, дані work.ua демонструють, що айтівцям почали платити менше. Так, за рік програмісти C++, Android- та Python-розробники втратили 25-30% доходів. «Це пов’язано з кризою IT-професій. Якщо загалом на ринку праці є дефіцит кадрів та надлишок вакансій, то в IT спостерігаються надлишок кандидатів та нестача вакансій», — пояснюють у work.ua.

Зростають і зарплати в бюджетному секторі. Одним із чинників, що впливає на це, може бути система бронювання. Адже певний рівень зарплата на підприємстві — один з ключових критеріїв, встановлених Мінекономіки, аби мати право забронювати працівника.

За прогнозами НБУ, зарплати українців і далі зростатимуть і вже у 2025 році перевищать довоєнний рівень.