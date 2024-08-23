Заробляли понад 20 мільйонів гривень на місяць: на Тернопільщині судитимуть наркоторговців

На Тернопільщині шестеро осіб організували виробництво психотропних речовин у нарколабораторіях. Наркоторговці збували їх не лише в Україні, а й пересилали за кордон, заробляючи щомісяця понад 20 млн гривень.

Нагадаємо, у січні цього року працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими, кіберполіцією, працівниками кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області та оперативниками управління СБУ в Тернопільській області припинили діяльність наркоторговців.

У ході досудового розслідування було встановлено, що злочинну діяльність організували двоє уродженців Хмельницької області. До справи залучили ще чотирьох осіб, повідомляють правоохоронці. Кожен із них відповідав за свій напрямок «роботи»: закупівля сировини, виготовлення, фасування та збут наркотичних засобів.

Зловмисники облаштували дві нарколабораторії у господарських приміщеннях, де займалися виготовленням PVP та амфетаміну. Щомісяця там виробляли близько 20 кг заборонених речовин, отримуючи понад 20 мільйонів гривень прибутку. «Продукцію» наркоділки продавали через інтернет-магазини та Telegram. Психотропні речовини, ретельно маскуючи, пересилали поштою до замовників у різні регіони України та країн Європи.

Поліцейські затримали всіх членів злочинної організації та оголосили їм підозри за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 та ст. 311 Кримінального кодексу України), організація та утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів (ч.2 cт. 317 Кримінального кодексу України), контрабанду психотропних речовин, їх аналогів (ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України), придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України), створення та керівництво злочинною організацією чи участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) та вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією (ч. 4 ст. 28 Кримінального кодексу України).

Під час проведення досудового розслідування усі підозрювані перебували під вартою. Наразі слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.