Аукціон з продажу корпусу радянського літака, який раніше був на масиві Східний у Тернополі, сьогодні не відбувся. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, скасували аукціон через те, що на нього зареєструвався лише один учасник.

“Аукціон був оголошений. Стартова ціна продажу корпусу літака – це понад 245 тисяч гривень, це та ціна, яка встановлена експертом, за результатом обстеження. Конкурс, на жаль, переноситься, на 21 день. На вказаний день, коли мав відбуватися аукціон, на ProZorro зареєструвався лише один учасник. Не було конкуренції, не було інших додаткових учасників, хто міг би запропонувати справедливу ціну, тому конкурс переноситься на 21 день. А я вчергове, користуючись можливістю закликаю всіх підприємців, всіх небайдужих тернополян долучитися до участі в цьому конкурсі, взяти участь. Щоб ми могли за максимальну дорожчу ціну продати цей літак. За кошти купити дрони і направити безпосередньо на передову нашим військовим”, – каже Сергій Надал.

Долучитися до участі в торгах онлайн можна на платформі Ubiz, каже міський голова.

Нагадаємо, демонтували літак з проспекту Степана Бандери 14 квітня. Знесли його як один з радянських символів. 22 серпня на засіданні сесії міської ради прийняли рішення продати корпус літака.