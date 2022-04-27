«Як будете в церкві на 12 Євангеліях, слухатимите Слово Боже про Страсті Христові, як будуть носити святу Плащаницю біля церкви, як співатимуть радісне «Христос Воскрес!» – згадайте про мучеників України. Згадайте про всіх, кого розстріляли большевики; згадайте й про тих, хто з зброєю в руках боронив нашу рідну землю від московських катів й своїх юд-запроданців; згадайте і помоліться за них!

Не за горами кари час? Воскресне наша Україна, скине з себе московсько-большевицьке ярмо!

Не забувайте про мучеників і праведників наших!

Не забувайте про невинну кров і готуйтесь до помсти над ворогами, що не дають жити нам по людському!»

«Страсний тиждень», 1926 р.