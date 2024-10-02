“Запопонував підійти впритул до машини та через скло розстріляти”, — з’явилися нові деталі у справі підпалу елітних авто

Вже понад півтора року у Тернопільському міськрайонному суді триває розгляд справи щодо підпалу трьох елітних авто.

Лише за три місяці 2022 року у Тернополі відбулися підпали трьох автомобілів. Загальна сума збитків склала майже 150 тисяч доларів. За версією слідства, бізнесмен, якого підозрюють у злочині, залучив трьох спільників, щоб здійснити злочин. Йдеться про 65-річного Михайла Палагнюка, Андрія Гульку, Михайла Кузя та Юрія Білика, який, як відомо, втік за кордон.

Чергове засідання у справі відбулося сьогодні, 30-го вересня. Під час нього один з підозрюваних – Михайло Кузь повідомив нові деталі справи. За його словами, Михайло Палагнюк спочатку звернувся до нього з проханням вбити Тараса Синишина.

У травні/червні 2022 року в нас з Михайлом Палагнюком в присутності Гульки Андрія відбулася розмова, в ході якої він запропонував за винагороду купити двустволку 16 калібра та з нього зробити обріз. Підійти впритул до машини та через скло розстріляти Тараса Синишина. Від даної пропозиції я відмовився. Після цього через 2 тижні Михайло Палагнюк в присутності Андрія Гульки попросив мене здійснити підпал автомобіля Тараса Синишина. Взамін пообіцяв винагороду – 2 000 доларів США. Я погодився на дану пропозицію, найняв свого колишнього знайомого, який і підпалив автомобіль, – повідомив у суді Михайло Кузь.

Після цього, адвокат обвинуваченого подав клопотання про вжиття заходів, таких як переселення в інше місце проживання та/або охорона.

За вказаних обставин, беручи до уваги спроможність Палагнюка замовити вбивство мене так само, як він замовляв вбивство Тараса Синишина, я вирішив зробити дану заяву та клопотати перед судом про вжиття заходів, – додав Михайло Кузь. – Я відповідаю за свої слова. Мені 60 років, у мене є совість. Я покаявся і прошу вибачення перш за все перед потерпілими. Я не боюся. Він може мене вбити, але я сказав про це і ви мене почули.

Інший обвинувачений Андрій Гулька повністю заперечив усе, вказане в заяві.

Після заяви потрепілі усно клопотали про цілодобовий домашній арешт для Михайла Палагнюка та Андрія Гульки.

Те, що я почув сьогодні просто не налазить на голову. Враховуючи погрози, я знав, що він це може зробити. Після почутого я не хочу бачити на волі ні Гульку, ні Палагнюка. В мене 3 дітей. Тим більше, що постійно бачу їх (обвинувачених) транспортні засоби бачу біля роботи, неподалік дому. Тому ми б хотіли, щоб запобіжний захід до цих двох був змінений, – говорить Тарас Синишин.

За результатами засідання, суд задовольнив клопотання Михайла Кузя про застосування до нього засобів захисту.

Розгляд справи відклали на 29 жовтня на 15 годину.

Джерело: TeNews