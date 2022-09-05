Затриманий на хабарі заступник начальника Тернопільської податкової служби Сергій Бабій сплатив під 1 млн 40 тис. грн застави.

Про це у коментарі ZAXID.NET зазначила речниця прокуратури Тернопільщини Леся Долішня. Зазначимо, що чоловіка затримали після отримання 5 тис. доларів хабара від підприємця. За ці гроші Сергій Бабій мав виключити компанію з переліку ризикових платників податків.

Додамо, що згідно з ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, Сергій Бабій повинен буде з’являтись до слідчих чи прокурорів за кожною вимогою, повідомляти слідство про зміну місця роботи чи проживання, а також утримуватись від спілкування з колегами із податкової, які фігурують в кримінальному провадженні.

Також він повинен здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю. У разі невиконання цих умов заставу стягнуть в дохід держави.

Нагадаємо, що про затримання Сергія Бабія стало відомо 31 серпня. Посадовець отримав 5 тис. доларів хабара від місцевого підприємця. За ці гроші податківець мав виключити компанію з переліку ризикових платників податків. Під час затримання Сергій Бабій намагався втекти від працівників Державного бюро розслідувань на власному авто та навіть наїхав на одного з правоохоронців.

Посадовцю повідомили про підозру за декількома статтями ККУ: ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групи осіб), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років ув’язнення.